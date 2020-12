Inter | de Vrij lancia la sfida | “In campionato dipende solo da noi”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) “Qualcosa in Europa è evidentemente mancato, in tutto il percorso non è bastato ciò che abbiamo fatto in campo. Avremmo voluto proseguire in Europa ma ora cercheremo di fare bene in Coppa Italia e: il fatto di poterci concentraresu questo può diventare un vantaggio, maràe soltanto da noi. Scudetto? Tutte le parole sono ammesse nel mio vocabolario, anche scudetto. Ma come è inutile guardare troppo al passato, è inutile anche guardare troppo in avanti. Ora siamo lassù e lassù vogliamo arrivare alla fine. Vincendo partita dopo partita, a cominciare dalla prossima“. Lo ha detto nel corso di unavista alla Gazzetta dello Sport Stefan de, difensore centrale dell’. L’olandeselaalle ...