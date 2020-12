Instagram, le foto con più like del 2020 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) In testa Kylie Jenner del “clan” Kardashian Il sito Billboard ha stilato una particolare classifica: le foto con più like del 2020 di Instagram. Nella top ten spicca il nome di Kylie Jenner che è presente con ben 4 foto su 10. Il numero uno in assoluto, il re dei social è sempre lui: Cristiano Ronaldo. La foto con più gradimento è quella del 25 novembre con Diego Armando Maradona che ha raggiunto ben 19,7 milioni di like. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano) Secondo posto per il profilo dell’attore Chadwick Boseman che con un post in bianco e nero ha dato l’annuncio della morte a 43 anni. Secondo posto per il “rivale” di sempre di CR7, Lionel Messi con lo scatto dell’ultimo pallone ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020) In testa Kylie Jenner del “clan” Kardashian Il sito Billboard ha stilato una particolare classifica: lecon piùdeldi. Nella top ten spicca il nome di Kylie Jenner che è presente con ben 4su 10. Il numero uno in assoluto, il re dei social è sempre lui: Cristiano Ronaldo. Lacon più gradimento è quella del 25 novembre con Diego Armando Maradona che ha raggiunto ben 19,7 milioni di. Visualizza questo post suUn post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano) Secondo posto per il profilo dell’attore Chadwick Boseman che con un post in bianco e nero ha dato l’annuncio della morte a 43 anni. Secondo posto per il “rivale” di sempre di CR7, Lionel Messi con lo scatto dell’ultimo pallone ...

MarroneEmma : Foto appena pubblicata - GianGinoble : Foto appena pubblicata @ Piazza San Pietro - Vaticano, Roma, Italia - FerzanOzpetek : Foto appena pubblicata @ Piazza Navona - Barze91 : Foto appena pubblicata @ Piovene Rocchette - scrematura : Stavo per fare un post mezzo lagna su instagram sulle poesie di Patrizia Cavalli, ma poi per fortuna non l'ho fatto… -

Ultime Notizie dalla rete : Instagram foto Aggressione notturna, quattro denunciati riconosciuti dalle foto su Instagram L'Eco dell'Alto Molise e Alto Vastese Instagram, le foto con più like del 2020

Il sito Billboard ha stilato una particolare classifica: le foto con più like del 2020 di Instagram. Nella top ten spicca il nome di Kylie Jenner ...

Belen, post bollente su Instagram: “Nuda e tutta sudata”

Un'altra foto senza veli sta facendo letteralmente impazzire i fan e followers di Belen Rodriguez su Instagram.

Il sito Billboard ha stilato una particolare classifica: le foto con più like del 2020 di Instagram. Nella top ten spicca il nome di Kylie Jenner ...Un'altra foto senza veli sta facendo letteralmente impazzire i fan e followers di Belen Rodriguez su Instagram.