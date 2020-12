INPS, per il 2021 atteso risultato negativo per 20,33 miliardi (Di mercoledì 30 dicembre 2020) (Teleborsa) – L’INPS ha approvato il Bilancio preventivo per il 2021, prevedendo un risultato di esercizio negativo pari a 20.327 milioni di euro, con un miglioramento di 5.694 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2020 (-26.021 milioni di euro). Per coprire questo buco, il Consiglio d’Indirizzo e Vigilanza chiede che gli oneri conseguenti alla riduzione delle attività lavorative causa Covid-19 siano coperti con trasferimenti dalla fiscalità generale. Le entrate previste per contributi saranno pari a 229.841 milioni di euro; le uscite per prestazioni da contributi sono pari a 239.120 milioni di euro, per un saldo negativo pari a 9,27 miliardi di euro. Le stime si basano sulle previsioni macro economiche del Governo che si auspica non peggiorino nel corso del ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 dicembre 2020) (Teleborsa) – L’ha approvato il Bilancio preventivo per il, prevedendo undi eserciziopari a 20.327 milioni di euro, con un miglioramento di 5.694 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2020 (-26.021 milioni di euro). Per coprire questo buco, il Consiglio d’Indirizzo e Vigilanza chiede che gli oneri conseguenti alla riduzione delle attività lavorative causa Covid-19 siano coperti con trasferimenti dalla fiscalità generale. Le entrate previste per contributi saranno pari a 229.841 milioni di euro; le uscite per prestazioni da contributi sono pari a 239.120 milioni di euro, per un saldopari a 9,27di euro. Le stime si basano sulle previsioni macro economiche del Governo che si auspica non peggiorino nel corso del ...

ObsoletusH : @IlCinico14 @boni_castellane milioni di disoccupati prodotti dalla distruzione di settori di piccola media economia… - Giusi78950210 : @zugojapan @marcovaldo103 @floydian64 @stanzaselvaggia Sì, a lavoro ce la spassiamo mentre a casa, su un gruppo wap… - statodelsud : Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza approva il Bilancio preventivo dell’INPS per l’anno 2021 - Pino__Merola : Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza approva il Bilancio preventivo dell’INPS per l’anno 2021 - ViViCentro : È stato approvato in via definitiva, nella riunione del Consiglio d’Indirizzo e Vigilanza del 29 dicembre 2020, il… -

Ultime Notizie dalla rete : INPS per INPS, per il 2021 atteso risultato negativo per 20,33 miliardi Teleborsa La pandemia affonda i conti dell'Inps: situazione patrimoniale -20,33 miliardi

Il Civ dell'Istituto approva il bilancio preventivo 2021 e chiede al governo di intervenire perché “gli oneri conseguenti alla riduzione delle ...

Ministero del Lavoro, autorizzata la Cigs per i lavoratori di Blutec

(Teleborsa) - Con il Decreto emesso in data odierna dalla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato autorizzato il ...

Il Civ dell'Istituto approva il bilancio preventivo 2021 e chiede al governo di intervenire perché “gli oneri conseguenti alla riduzione delle ...(Teleborsa) - Con il Decreto emesso in data odierna dalla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato autorizzato il ...