Infermiere positivo al Covid pochi giorni dopo il vaccino: 'Si è sentito male in ospedale' (Di mercoledì 30 dicembre 2020) dopo il caso emerso ieri dell'infermiera spagnola risultata positiva al coronavirus dopo aver iniziato a somministrare la vaccinazione agli ospiti di una casa di riposo, dagli Stati Uniti arriva il ... Leggi su leggo (Di mercoledì 30 dicembre 2020)il caso emerso ieri dell'infermiera spagnola risultata positiva al coronavirusaver iniziato a somministrare la vaccinazione agli ospiti di una casa di riposo, dagli Stati Uniti arriva il ...

Today_it : Il caso dell'infermiere positivo otto giorni dopo il vaccino: perché non dobbiamo preoccuparci… - PalermoToday : Il caso dell'infermiere positivo otto giorni dopo il vaccino: perché non dobbiamo preoccuparci… - Pardolfo : Al''intruglio di Maga Magò manca ancora qualcosa Vaccino, l'infermiere americano: «Otto giorni dopo la dose sono r… - Karl19534688 : Infermiere positivo al Covid pochi giorni dopo il vaccino: «Si è sentito male in ospedale» -