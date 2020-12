In Senato come su FB: Bagnai paragona la situazione europea all’invasione della Germania nazista (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tre sono le cose: o la leadership di Salvini è stata accantonata dal suo partito, o quella sua lettera inviata al Corriere della Sera conteneva una bugia, o vige la regola del predicare bene e razzolare male. Perché le parole pronunciate dal Senatore della Lega Alberto Bagnai oggi in Senato – durante le dichiarazioni di voto di fiducia al governo sulla manovra economica (passata anche a Palazzo Madama) – sono l’esatto simbolo di come non ci sia alcuna intenzione da parte dei rappresentanti del Carroccio di abbassare i toni. Eppure lo aveva chiesto il segretario della Lega in un appello pubblico. Evidentemente non viene ascoltato. LEGGI ANCHE > L’uomo delle polemiche strumentali chiede la fine delle polemiche strumentali E se non bastasse quanto andato in scena tra ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tre sono le cose: o la leadership di Salvini è stata accantonata dal suo partito, o quella sua lettera inviata al CorriereSera conteneva una bugia, o vige la regola del predicare bene e razzolare male. Perché le parole pronunciate dalreLega Albertooggi in– durante le dichiarazioni di voto di fiducia al governo sulla manovra economica (passata anche a Palazzo Madama) – sono l’esatto simbolo dinon ci sia alcuna intenzione da parte dei rappresentanti del Carroccio di abbassare i toni. Eppure lo aveva chiesto il segretarioLega in un appello pubblico. Evidentemente non viene ascoltato. LEGGI ANCHE > L’uomo delle polemiche strumentali chiede la fine delle polemiche strumentali E se non bastasse quanto andato in scena tra ...

