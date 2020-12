In provincia di Avellino la prima stanza degli abbracci della Campania (Di mercoledì 30 dicembre 2020) NAPOLI – È in provincia di Avellino la prima stanza degli abbracci della Campania. Ad avviare l’iniziativa il consorzio dei servizi sociali A/5. A disporre delle strutture gonfiabili sono quattro case-albergo: Villa Paradiso a Parolise; Villa Troisi a Montefalcone; Fabrizio Guarino a Solofra; e Nicolò De Filippis a Santa Lucia di Serino. La parete in plastica trasparente, elastica e sottile ma robusta, ha delle maniche da indossare per abbracciare, accarezzare o stringere le mani degli anziani ospiti della struttura fugando il rischio di contagio da Covid-19. Leggi su dire (Di mercoledì 30 dicembre 2020) NAPOLI – È in provincia di Avellino la prima stanza degli abbracci della Campania. Ad avviare l’iniziativa il consorzio dei servizi sociali A/5. A disporre delle strutture gonfiabili sono quattro case-albergo: Villa Paradiso a Parolise; Villa Troisi a Montefalcone; Fabrizio Guarino a Solofra; e Nicolò De Filippis a Santa Lucia di Serino. La parete in plastica trasparente, elastica e sottile ma robusta, ha delle maniche da indossare per abbracciare, accarezzare o stringere le mani degli anziani ospiti della struttura fugando il rischio di contagio da Covid-19.

messveneto : Muore a 15 anni cadendo dalla bici: voleva salvare un cagnolino che gli aveva tagliato la strada: A Montella, in pr… - UgoMorelli : Irpinia e Recovery Fund, Morelli: natura, cultura e industria per rinascere. Il Covid? Non è il cigno nero - IL CIR… - mtvgobservatory : Previsioni meteo per la provincia di Avellino per il giorno 30/12/2020 - ilCostam : @Dami92Damiano Cavolo ?????? io sono nato ad Avellino e vivo in provincia di Monza.... - mtvgobservatory : Previsioni meteo per la provincia di Avellino per il giorno 29/12/2020 -

Ultime Notizie dalla rete : provincia Avellino In provincia di Avellino la prima stanza degli abbracci della Campania - DIRE.it Dire In provincia di Avellino la prima stanza degli abbracci della Campania

NAPOLI - È in provincia di Avellino la prima stanza degli abbracci della Campania. Ad avviare l'iniziativa il consorzio dei servizi sociali A/5. A disporre delle strutture gonfiabili sono quattro ...

Provincia di Avellino, Enrico Franza: un progetto politico che va oltre i partiti

Sindaco Franza, il prossimo anno sarà segnato da alcuni passaggi politici importanti: ad esempio, per quanto riguarda l’Alto Calore con l’assemblea dei soci che dovrà giudicare il lavoro del president ...

NAPOLI - È in provincia di Avellino la prima stanza degli abbracci della Campania. Ad avviare l'iniziativa il consorzio dei servizi sociali A/5. A disporre delle strutture gonfiabili sono quattro ...Sindaco Franza, il prossimo anno sarà segnato da alcuni passaggi politici importanti: ad esempio, per quanto riguarda l’Alto Calore con l’assemblea dei soci che dovrà giudicare il lavoro del president ...