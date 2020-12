In Italia 470 mila dosi Pfizer. Arcuri rivede piano vaccini. Scontro su obbligatorietà (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nelle prossime ore verranno distribuite nelle Regioni. E' Scontro sull'obbligo di vaccinazione, cresce il fronte favorevole. Per il Vaticano 'Vaccinarsi è una responsabilità morale' Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nelle prossime ore verranno distribuite nelle Regioni. E'sull'obbligo di vaccinazione, cresce il fronte favorevole. Per il Vaticano 'Vaccinarsi è una responsabilità morale'

antoguerrera : Test Coronavirus processati il 20 dicembre in Regno Unito: 433.470 Test Coronavirus processati il 20 dicembre in Italia: 87.889 #Covid19 - MarinoBruschini : RT @Tg3web: Dopo i ritardi provocati dal maltempo, sono arrivate in Italia altre 470 mila dosi di vaccino della Pfizer. Al via da domani le… - FrancescaTGI : RT @debora_ergas: Ecco uno degli aerei atterrati oggi con il carico di #vaccinoCovid per l'Italia. Previste 470 mila dosi settimanali. Qui… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Dopo i ritardi provocati dal maltempo, sono arrivate in Italia altre 470 mila dosi di vaccino della Pfizer. Al via da domani le… - bizcommunityit : Vaccino Pfizer, le altre 470 mila dosi in arrivo in Italia a bordo di 6 aerei -