In Campania nasce Federnautica-Confcommercio, già 38 imprese associate. Di Stefano coordinatore (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Confcommercio Campania scende in campo a sostegno dei concessionari del demanio marittimo e della nautica in tutti le sue derivazioni. Su convocazione del Commissario di Confcommercio Campania, Giacomo Errico, è stata costituita Federnautica-Confcommercio, Reti per le imprese della Campania che mette insieme, già nella fase istitutiva, ben trentotto operatori del settore della nautica, dal diporto al charter nautico, alla cantieristica navale, al trasporto marittimo, alle manutenzioni e costruzioni navali, in gran parte titolari di concessioni del demanio marittimo della costa campana, da Napoli a Salerno, passando per Castellammare di Stabia, Sorrento, Amalfi ed Agropoli. Un comparto molto vivace e produttivo, benchè duramente provato ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 30 dicembre 2020)scende in campo a sostegno dei concessionari del demanio marittimo e della nautica in tutti le sue derivazioni. Su convocazione del Commissario di, Giacomo Errico, è stata costituita, Reti per ledellache mette insieme, già nella fase istitutiva, ben trentotto operatori del settore della nautica, dal diporto al charter nautico, alla cantieristica navale, al trasporto marittimo, alle manutenzioni e costruzioni navali, in gran parte titolari di concessioni del demanio marittimo della costa campana, da Napoli a Salerno, passando per Castellammare di Stabia, Sorrento, Amalfi ed Agropoli. Un comparto molto vivace e produttivo, benchè duramente provato ...

