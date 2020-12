In Campania 66mila dosi di vaccino antinfluenzale spray (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Questo vaccino antinfluenzale è destinato a bambini e adolescenti di età compresa tra 24 mesi e 18 anni. A completamento della campagna di vaccinazione antinfluenzale che ha visto la Campania prima regione in Italia con la somministrazione già da ottobre di oltre un milione e mezzo di dosi, si comunica che sono state acquistate e Leggi su 2anews (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Questoè destinato a bambini e adolescenti di età compresa tra 24 mesi e 18 anni. A completamento della campagna di vaccinazioneche ha visto laprima regione in Italia con la somministrazione già da ottobre di oltre un milione e mezzo di, si comunica che sono state acquistate e

