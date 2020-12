In Argentina l'aborto è legale, svolta storica per l'America Latina (Di mercoledì 30 dicembre 2020) A Buenos Aires il Senato ha approvato il progetto di legge che introduce l’aborto legale in Argentina. Frutto di lunghe lotte del movimento femminista, questa decisione metterà finalmente fine alla pratica dell’aborto illegale. Una pratica che, dalla riconquista della democrazia a oggi, lo ha ricordato lo stesso presidente Alberto Fernández, ha fatto più di tremila vittime per non parlare della “quantità di donne che hanno visto danneggiata la propria salute per un aborto mal fatto”. È grazie all’affermarsi negli ultimi anni di un forte movimento di rivendicazione dei diritti delle donne, che la legge è arrivata in Senato per l’approvazione. Una caratteristica che accomuna l’Argentina al vicino Cile, dove il movimento femminista ha avuto un ruolo importante nel ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 dicembre 2020) A Buenos Aires il Senato ha approvato il progetto di legge che introduce l’in. Frutto di lunghe lotte del movimento femminista, questa decisione metterà finalmente fine alla pratica dell’il. Una pratica che, dalla riconquista della democrazia a oggi, lo ha ricordato lo stesso presidente Alberto Fernández, ha fatto più di tremila vittime per non parlare della “quantità di donne che hanno visto danneggiata la propria salute per unmal fatto”. È grazie all’affermarsi negli ultimi anni di un forte movimento di rivendicazione dei diritti delle donne, che la legge è arrivata in Senato per l’approvazione. Una caratteristica che accomuna l’al vicino Cile, dove il movimento femminista ha avuto un ruolo importante nel ...

ilpost : In #Argentina è stato approvato il disegno di legge che rende legale l'interruzione di gravidanza, nonostante l'opp… - valigiablu : Il Senato ha approvato la storica modifica della legge sull'aborto con 38 voti favorevoli, 29 contrari e un'astensi… - Agenzia_Ansa : Svolta in #Argentina, legalizzato l'#aborto #ANSA - AFincato : #MareaVerde #Nonunadimeno #soccorritas #PlazadeMayo #NiUnaMenos in discussione in #Argentina la #legge che prevede… - InchaustixBauer : RT @PromotionItaly: APPROVATA LA LEGGE DELL’ABORTO IN ARGENTINA. ES LEY HERMANAS ????? -