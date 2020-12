In Argentina l’aborto è legale: il Senato approva la legge (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Anche in Senato passa ufficialmente il disegno di legge sulla legalizzazione dell’interruzione volontaria della gravidanza Svolta storica in Argentina, dove il Senato ha ufficialmente approvato il disegno di legge sull’interruzione volontaria della gravidanza. Dopo il sì dalla Camera, arrivato il 13 dicembre dopo ben 18 ore di discussione, il passo decisivo per la ratifica della legge era l’approvazione del Senato, passaggio più temuto dai sostenitori della proposta in quanto fu proprio lì che nel 2018 prevalse il No. Leggi anche => Legalizzazione dell’aborto in Argentina: la Camera dice sì, si attende il parere del Senato l’aborto in ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Anche inpassa ufficialmente il disegno disulla legalizzazione dell’interruzione volontaria della gravidanza Svolta storica in, dove ilha ufficialmenteto il disegno disull’interruzione volontaria della gravidanza. Dopo il sì dalla Camera, arrivato il 13 dicembre dopo ben 18 ore di discussione, il passo decisivo per la ratifica dellaera l’zione del, passaggio più temuto dai sostenitori della proposta in quanto fu proprio lì che nel 2018 prevalse il No. Leggi anche => Legalizzazione delin: la Camera dice sì, si attende il parere delin ...

ilpost : In #Argentina è stato approvato il disegno di legge che rende legale l'interruzione di gravidanza, nonostante l'opp… - valigiablu : Il Senato ha approvato la storica modifica della legge sull'aborto con 38 voti favorevoli, 29 contrari e un'astensi… - SkyTG24 : Argentina, approvata la legge che autorizza l'aborto - Cabbot_ : RT @gmarcoc: Il Senato dell'#Argentina approva la legge per l'aborte legale, sicuro e gratuito. Un voto storico che rompe la catena del con… - m3tamorfosi : RT @uerterina: C’è una notizia per cui possiamo respirare. In Argentina vince L’aborto libero sicuro e gratuito. Vince l’autodeterminazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Argentina l’aborto “È una misteriosa tirannia”. Dialogo con Francesca Serragnoli Pangea.news