In Argentina adesso l’aborto è legale: passa la legge storica, con l’obiezione di coscienza – Video (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Aborto legal. L’Argentina ha approvato la legge che permetterà alle donne di scegliere liberamente di interrompere una gravidanza. Il Senato ha dato il via libera con 38 voti a favore e 29 contrari: la votazione sul provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, è avvenuta dopo un dibattito durato quasi 15 ore, durante le quali è stato decisivo l’appoggio al governo di alcuni senatori inizialmente in disaccordo. Festa per le strade: centinaia di migliaia di persone con il pañuelo verde (simbolo del movimento femminista) sono scese in piazza all’inizio del dibattito e ci sono rimaste per tutta la sua durata. December 30, 2020 December 30, 2020 La maratona degli interventi sull’aborto nel Senato di Buenos Aires, durante la quale hanno parlato 59 senatori, è iniziata alle 16:00 locali (le 20:00 italiane) e si è ... Leggi su open.online (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Aborto legal. L’ha approvato lache permetterà alle donne di scegliere liberamente di interrompere una gravidanza. Il Senato ha dato il via libera con 38 voti a favore e 29 contrari: la votazione sul provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, è avvenuta dopo un dibattito durato quasi 15 ore, durante le quali è stato decisivo l’appoggio al governo di alcuni senatori inizialmente in disaccordo. Festa per le strade: centinaia di migliaia di persone con il pañuelo verde (simbolo del movimento femminista) sono scese in piazza all’inizio del dibattito e ci sono rimaste per tutta la sua durata. December 30, 2020 December 30, 2020 La maratona degli interventi sulnel Senato di Buenos Aires, durante la quale hanno parlato 59 senatori, è iniziata alle 16:00 locali (le 20:00 italiane) e si è ...

