Imprenditrice etiope uccisa in Trentino, arrestato un suo dipendente: 'Ha confessato' (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Trento, trovata morta Agitu Gudeta: 42enne etiope simbolo di integrazione Tgcom24 1 di 18 Ansa 2 di 18 Ansa 3 di 18 Ansa 4 di 18 Ansa 5 di 18 Ansa 6 di 18 Facebook 7 di 18 Ansa 8 di 18 Ansa 9 di 18 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Trento, trovata morta Agitu Gudeta: 42ennesimbolo di integrazione Tgcom24 1 di 18 Ansa 2 di 18 Ansa 3 di 18 Ansa 4 di 18 Ansa 5 di 18 Ansa 6 di 18 Facebook 7 di 18 Ansa 8 di 18 Ansa 9 di 18 ...

ilpost : È stata trovata morta Agitu Gudeta, una nota imprenditrice etiope che lavorava in Trentino: aveva 42 anni - Agenzia_Ansa : Trentino, trovata morta in casa profuga 42enne etiope simbolo d'integrazione - helloiitshagrid : RT @Andreacritico: Agitu Ideo Gudeta Imprenditrice etiope che aveva creato La capra felice tra le montagne del trentino Uccisa nella sua… - LucaBurnout : RT @ImolaOggi: Trentino - Frassilongo: imprenditrice etiope uccisa da un ghanese - AndreaPicariel : RT @ilpost: È stata trovata morta Agitu Gudeta, una nota imprenditrice etiope che lavorava in Trentino: aveva 42 anni -