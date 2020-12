illimity Bank | perfezionate tre operazioni su crediti distressed per 108 milioni di euro

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) (Teleborsa) –, il gruppo bancario fondato da Corrado Passera, ha sottoscritto tre nuovenel segmento Special Situations Real Estate per un valore lordo complessivo di circa 108di. La prima operazione ha ad oggetto l’acquisto dicon valore nominale lordo di circa 46di, prevalentemente unsecured, classificati NPL, verso una società in concordato preventivo liquidatori. Tali posizioni sono state acquistate sul mercato primario da un gruppo bancario. L’operazione ha valenza strategica in quando rappresenta perla prima nel segmento deisingle name verso procedure concorsuali. La seconda operazione ha comportato la ...