Il vaccino Sinopharm efficace al 79%, secondo la casa farmaceutica cinese. In sperimentazione in Argentina, Egitto e Marocco (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Non va oltre l’80% di efficacia il vaccino cinese contro il Coronavirus Sinopharm. secondo l’Istituto di Pechino per i prodotti biologici, controllato dalla stessa società produttrice del vaccino, l’efficacia è stata fissata al 79,34%. secondo i dati del ministero della Salute degli Emirati Arabi Uniti, dove è in corso la sperimentazione, l’efficacia era stata fissata all’86%. Pochi giorni fa erano emersi i dati preliminari su un altro vaccino cinese, quello sviluppato da Sinovac, che dalle sperimentazioni in corso in Turchia e Brasile aveva fatto emergere un’efficacia del 91,25%, secondo quanto riportato dal New York Times. Finora i dati emersi dagli altri vaccini hanno rilevato un’efficacia del 95% per quello ... Leggi su open.online (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Non va oltre l’80% di efficacia ilcontro il Coronavirusl’Istituto di Pechino per i prodotti biologici, controllato dalla stessa società produttrice del, l’efficacia è stata fissata al 79,34%.i dati del ministero della Salute degli Emirati Arabi Uniti, dove è in corso la, l’efficacia era stata fissata all’86%. Pochi giorni fa erano emersi i dati preliminari su un altro, quello sviluppato da Sinovac, che dalle sperimentazioni in corso in Turchia e Brasile aveva fatto emergere un’efficacia del 91,25%,quanto riportato dal New York Times. Finora i dati emersi dagli altri vaccini hanno rilevato un’efficacia del 95% per quello ...

