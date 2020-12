Il vaccino inglese BoJo contro la variante del Covid

Leggi su formiche

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il Regno Unito segna un altro punto a favore nella partita sulanti-— che chiaramente nella narrazione di Londra viene usato come elemento di differenziazione dall’Ue a sostengo della massima scelta sovrana sul destino britannico, la Brexit. L’autorità competenteha autorizzato ilprodotto dalla collaborazione scientifica tra l’università di Oxford e l’Irbm di Pomezia in partnership tecnologica con AstraZeneca. “È davvero una notizia fantastica” e “un trionfo per la scienza britannica” ha scritto su Twitter il premier Boris Johnson commentando l’approvazione: “Ora ci muoveremo per vaccinare quante più persone il più rapidamente possibile”. Quello di AstraZeneca è il secondo siero disponibile nel Regno Unito dopo il via libera dato a inizio dicembre al prodotto dell’americana Pfizer. Tra i ...