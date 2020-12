Il vaccino AstraZeneca-Oxford: c’è il via libera. Boris Johnson: «È il trionfo della scienza britannica» (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Via libera nel Regno Unito al vaccino AstraZeneca-Oxford. La luce verde è arrivata dalla Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (Mhra). vaccino AstraZeneca-Oxford, il tweet di Johnson «È una notizia davvero fantastica e un trionfo della scienza britannica che il vaccino AstraZeneca-Oxford sia stato autorizzato per l’uso. Ora lavoreremo per vaccinare quante più persone il più rapidamente possibile», scrive in un tweet il premier britannico Boris Johnson, primo fra i leader internazionali a risultare positivo al virus all’inizio della pandemia. Bastano dai due agli otto ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Vianel Regno Unito al. La luce verde è arrivata dalla Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (Mhra)., il tweet di«È una notizia davvero fantastica e unche ilsia stato autorizzato per l’uso. Ora lavoreremo per vaccinare quante più persone il più rapidamente possibile», scrive in un tweet il premier britannico, primo fra i leader internazionali a risultare positivo al virus all’iniziopandemia. Bastano dai due agli otto ...

