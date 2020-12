Il titolismo sugli infermieri positivi dopo il vaccino ‘contagia’ anche la stampa straniera

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Oramai lo sannoi muri, ma forse occorre ripeterlo un’altra volta in coro: ilcontro il Covid prodotto da Pfizer-BioNTech ha bisogno due inoculazioni (con la seconda a distanza di 21 giorni dalla prima) e diventa efficace solamente sette giornila seconda iniezione. Lo si legge nelle caratteristiche e nel famoso bugiardino che accompagna il siero approvato sia dalla Fda americana che dall’Ema europea. Eppure continuiamo a trovare titoli che ammiccano all’allarmismo su storie come quella che arriva da San Diego, con l’infermiere positivo. Al di là dei titolismi istertici, questa è una non notizia. LEGGI> L’infermiera spagnola positiva prima del, nonLa notizia è stata pubblicata sul Daily Mail US, ...