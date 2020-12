Il suo sorriso allieterà gli angeli: la campionessa lascia 2 figlie (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La straziante storia di una donna che ha tanto combattuto con la spietata malattia che alla fine l’ha portata via da ogni cosa. Lucia Monti (Facebook)Lucia amava la vita, il suo sorriso riempiva le giornate di chi le stava accanto, suo marito, le sue figlie, i suoi amici. La famiglia di Lucia, tutti quelli che negli anni hanno imparato a conoscerla ed apprezzarne le tante qualità. Una guerriera Lucia Monti, ha sempre lottato, sin dall’inizio, contro il male che cresceva dentro di lei. Ostinata, decisa, sicura che alla fine sarebbe stata lei a trionfare, ma invece a 43 anni, il male ha vinto, e Lucia se ne è andata via, per sempre. Amava il nuoto, una atleta instancabile, sin da quando era ancora una bambina. campionessa regionale master nel 2019 negli 800 stile libero. Gli allenamenti con i compagni di squadra, ... Leggi su chenews (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La straziante storia di una donna che ha tanto combattuto con la spietata malattia che alla fine l’ha portata via da ogni cosa. Lucia Monti (Facebook)Lucia amava la vita, il suoriempiva le giornate di chi le stava accanto, suo marito, le sue, i suoi amici. La famiglia di Lucia, tutti quelli che negli anni hanno imparato a conoscerla ed apprezzarne le tante qualità. Una guerriera Lucia Monti, ha sempre lottato, sin dall’inizio, contro il male che cresceva dentro di lei. Ostinata, decisa, sicura che alla fine sarebbe stata lei a trionfare, ma invece a 43 anni, il male ha vinto, e Lucia se ne è andata via, per sempre. Amava il nuoto, una atleta instancabile, sin da quando era ancora una bambina.regionale master nel 2019 negli 800 stile libero. Gli allenamenti con i compagni di squadra, ...

Ultime Notizie dalla rete : suo sorriso Juliana Moreira, bellezza al mare: il suo sorriso è un’opera d’arte – FOTO Yeslife La scomparsa di suor Rosalba: il cordoglio di amministrazione comunale e Casa Thevenin

Una triste notizia”: il sindaco Alessandro Ghinelli, il vicesindaco Lucia Tanti e il presidente di Casa Thevenin Sandro Sarri commentano così la morte di suor Rosalba avvenuta in queste ore.

Amarcord – Rubrica di Stefano Iaconis: “La “caneca” del ricordo”

Il soprannome lo doveva a sua madre, Imperialina, che lo soprannominò Canè in omaggio alla "caneca", la tazza del latte che il bambino Faustinho ...

