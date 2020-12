Il Santo del giorno 30 dicembre | San Felice I | papa

matteograndi : Mi chiedevo, @Adnkronos, ma Lory Del Santo che cosa ne pensa del Recovery Plan? #linformazioneinitalia - matteosalvinimi : Nessuna paura e nessun decreto potranno cancellare l'amore, il sorriso, la gioia e la speranza di Rinascita del Nat… - Avvenire_Nei : MESSAGGIO URBI ET ORBI DEL SANTO PADRE FRANCESCO NATALE 2020 - MISIONMAS : SANTORAL - LuciaMosca1 : (Anticipazioni per 'Il Santo del giorno' del 30 dicembre su TV 2000: San Lorenzo da Frazzanò) Segui su: La Notizia… -

Ultime Notizie dalla rete : Santo del

UniversoMamma

Lory Del Santo è andata ospite da Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” e si è raccontata come tante altre volte ha fatto in varie trasmissioni televisive. Lory Del Santo dà l’impressione di ...L’incubo del Covid e i pratesi che ci hanno lasciato, da Roberta Betti a Paolo Rossi. Ma non tutto è andato così male. Voltiamo pagina ...