Il presidente dell’ordine dei giornalisti stoppa la Fusani che incalza Conte

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) La regola della conferenza stampa deldel Consiglio Giuseppe– il tradizionale appuntamento di fine anno organizzato dall’Ordine deie dall’associazione stampa italiana – è quella di fare una sola domanda per giornalista, in modo tale da consentire a tutte le testate di rivolgere il proprio quesito all’istituzione. Ma cosa succede se a quella domanda non arriva una risposta soddisfacente? Ci può essere un incidente, come avvenuto – ad esempio – a Claudiaproprio nel corso della conferenza stampa di oggi. LEGGI ANCHE > I 5 secondi di Flavio Insinna sulla caccia che hanno fatto scatenare le polemiche Claudiae Giuseppedurante la conferenza stampa Claudiaaveva chiesto del piano vaccini, ottenendo una risposta – ...