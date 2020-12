Il pigiama in seta è il nuovo smoking (almeno per queste feste) (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Lo abbiamo eletto nuova veste dello smart working, e ora il pigiama rischia di diventare pure il capo da indossare in questo bizzarro fine d'anno. In cui costretti tra le mura di casa, dimentichiamoci i cenoni con gli amici, è probabile che lo indosseremo al posto del nostro ben amato smoking, o della classica giacca da sera. Ma niente panico, perché alla fine lo stile «comfy» o «cocoon» che dir si voglia, è diventato una risorsa rassicurante negli ultimi tempi, e abbiamo capito che possiamo comunque personalizzarlo e renderlo ciò che noi vogliano. Allora anche il caro vecchio pigiama, il cui termina deriva dall'hindi pajama o paijama, letteralmente copri gambe, costume nazionale di Indù e persiani, usato dagli inglesi come indumento da notte alla fine dell'800, importato in Europa dopo la grande guerra, e lanciato sulle spiagge di ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Lo abbiamo eletto nuova veste dello smart working, e ora ilrischia di diventare pure il capo da indossare in questo bizzarro fine d'anno. In cui costretti tra le mura di casa, dimentichiamoci i cenoni con gli amici, è probabile che lo indosseremo al posto del nostro ben amato, o della classica giacca da sera. Ma niente panico, perché alla fine lo stile «comfy» o «cocoon» che dir si voglia, è diventato una risorsa rassicurante negli ultimi tempi, e abbiamo capito che possiamo comunque personalizzarlo e renderlo ciò che noi vogliano. Allora anche il caro vecchio, il cui termina deriva dall'hindi pajama o paijama, letteralmente copri gambe, costume nazionale di Indù e persiani, usato dagli inglesi come indumento da notte alla fine dell'800, importato in Europa dopo la grande guerra, e lanciato sulle spiagge di ...

filofantasma : ho finito di scartare i regali di natale stamattina e aiuto quante cose belle! di solito non ricevo mai nulla, gius… - Handicappunk : Ho messo il pigiama in seta che mi hanno regalato a Natale e sto da dio è così morbido non voglio più toglierlo - matteowolk : che voglia di un pigiama di seta nera -

