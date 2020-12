Il petroliere: ecco a chi è ispirato il personaggio di Daniel Day-Lewis (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nel film Il petroliere Daniel Day-Lewis interpreta Daniel Plainview: ecco a chi è ispirato questo personaggio e qual è la sua storia. Su chi è ispirato Daniel Plainview, il grande personaggio interpretato da Daniel Day-Lewis nel film Il petroliere? Il lungometraggio di Paul Thomas Anderson si ispira liberamente a Oil!, romanzo di Upton Sinclair che a sua volta trae spunto dalle vicende di veri magnati petroliferi. Tra questi c'è Edward Doheny, che ha diverse caratteristiche in comune con Plainview: entrambi originari del Wisconsin, residenti nel Kansas per scopi lavorativi e colleghi di un tale H.B. Ailman. Inoltre, la famosa scena del bowling è stata girata a Greystone ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nel film IlDay-interpretaPlainview:a chi èquestoe qual è la sua storia. Su chi èPlainview, il grandeinterpretato daDay-nel film Il? Il lungometraggio di Paul Thomas Anderson si ispira liberamente a Oil!, romanzo di Upton Sinclair che a sua volta trae spunto dalle vicende di veri magnati petroliferi. Tra questi c'è Edward Doheny, che ha diverse caratteristiche in comune con Plainview: entrambi originari del Wisconsin, residenti nel Kansas per scopi lavorativi e colleghi di un tale H.B. Ailman. Inoltre, la famosa scena del bowling è stata girata a Greystone ...

di Germano Scargiali. Finalmente si sistema il grande “parterre” del porto turistico dell’Acquasanta a Palermo, gestito da anni dal Marina Villa Igiea e in minor parte da du ...

L’Iran vara una petroliera sfidando le sanzioni internazionali. “Ecco il nostro ultimo saluto a Trump”

La nave è stata costruita dalla compagnia Sadra, affiliata all'Islamic Revolution Guards Corps (IRGC), a lungo sotto sanzioni internazionali e statunitensi. Il cantiere si trova a Bushehr, sulla costa ...

