Il peggiore? "The Prom", manifesto "perfetto" del pensiero Liberal - (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Maurizio Acerbi Ben due film di Mel Gibson in una top ten senza italiani. "Underwater" mal diretto Questi i dieci peggiori film dell'anno in chiusura. 10) Underwater: a seguito di una esplosione in fondo all'oceano, degli scienziati devono raggiungere le capsule di salvataggio. Mostri marini, però, aspettano gli scafandrati per fare uno spuntino. In pratica, un pessimo videogame, mal diretto, senza un minimo di interesse per la sorte dei protagonisti, tra i quali spicca (si fa per dire) la svestita Kristen Stewart. Divorate gli sceneggiatori. 9) Ubriachi d'amore: due coniugi benestanti finiscono in bancarotta, barcamenandosi per sbarcare il lunario. Bastano cinque minuti per disinteressarsi delle loro vicende, Va bene che tutti dobbiamo pagare le bollette, ma Baldwin e la Hayek dovevano ridursi a fare questa figura patetica? A chi lo ha visto tutto, Sky dovrebbe ...

