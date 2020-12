Il Paradiso delle Signore, Vanessa Gravina malattia: “Ero terrorizzata. Ho temuto di diventare cieca!” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nella soap opera Rai tanto amata dal pubblico, Il Paradiso delle Signore, una delle protagoniste indiscusse, Vanessa Gravina, racconta la sua malattia e il drammatico calvario vissuto. In un’intervista di… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nella soap opera Rai tanto amata dal pubblico, Il, unaprotagoniste indiscusse,, racconta la suae il drammatico calvario vissuto. In un’intervista di… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

_Alessandria_ : RT @MarcoSanavia1: Nel programma Leonardo di rai 3, spot pubblicitario a favore di Cuba paradiso della sanità mondiale. Non una parola sull… - zazoomblog : Il Paradiso Delle Signore decisione inevitabile: non può fare altrimenti - #Paradiso #Delle #Signore #decisione - FirmatoMorgan : RT @MarcoSanavia1: Nel programma Leonardo di rai 3, spot pubblicitario a favore di Cuba paradiso della sanità mondiale. Non una parola sull… - Ladyoscar721 : RT @Aleb34358667: 'Ferit Bey ha trovato il paradiso in terra' Come dimenticare una delle serie più belle di sempre ??? #CanYaman ti aspetti… - aldo_rovi : RT @MarcoSanavia1: Nel programma Leonardo di rai 3, spot pubblicitario a favore di Cuba paradiso della sanità mondiale. Non una parola sull… -