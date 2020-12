Il Paradiso delle Signore anticipazioni: sì, IRENE è il “fantasma” del Paradiso! (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sembra che siano arrivati i fantasmi nel magazzino de Il Paradiso delle Signore! Ebbene si, qualcosa di strano accadrà nei prossimi episodi della fiction daily di Rai 1: movimenti sospetti e cose piuttosto bizzarre che insospettiranno l’ignaro Rocco Amato (Giancarlo Commare), il quale, dopo un paio di giorni di “eventi incomprensibili”, scoprirà che il fantasma ha il nome di IRENE (Francesca Del Fa)! Già, la bionda Venere del Paradiso pare stia dormendo in magazzino da un po’ e ciò a causa di un litigio con suo padre; gli spoiler ci dicono che sarà proprio Rocco a scoprirla e a chiedere il motivo di questo suo comportamento! Il Paradiso delle Signore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) IRENE dal ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sembra che siano arrivati i fantasmi nel magazzino de Il! Ebbene si, qualcosa di strano accadrà nei prossimi episodi della fiction daily di Rai 1: movimenti sospetti e cose piuttosto bizzarre che insospettiranno l’ignaro Rocco Amato (Giancarlo Commare), il quale, dopo un paio di giorni di “eventi incomprensibili”, scoprirà che ilha il nome di(Francesca Del Fa)! Già, la bionda Venere delpare stia dormendo in magazzino da un po’ e ciò a causa di un litigio con suo padre; gli spoiler ci dicono che sarà proprio Rocco a scoprirla e a chiedere il motivo di questo suo comportamento! Il: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)dal ...

giulxjia : il mio gatto ha cominciato a scavare dentro il terrario delle tartarughe aiuto ha fatto arrivare la terra pure in paradiso - IlSegretoTvSoap : Il Paradiso delle Signore spoiler lunedì 4/01: Adelaide dichiara guerra alla vedova Conti - IlSegretoTvSoap : Il Paradiso delle signore, anticipazioni 2021: Giuseppe mostra il suo lato oscuro - kappaTI : @sonietta1311 sarebbe Clelia de “Il Paradiso delle Signore” :) - gemacrica : RT @Aleb34358667: 'Ferit Bey ha trovato il paradiso in terra' Come dimenticare una delle serie più belle di sempre ??? #CanYaman ti aspetti… -