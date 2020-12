Il marito di Stefania Orlando commenta la lite con Zorzi e lancia una frecciatina al GF Vip

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dopo latra Tommaso, quel bono di Simone Gianlorenzi,della Queen di Babilonia, è intervenuto sulla questione facendo una sacrosanta osservazione nei confronti del Grande Fratello Vip, mettendoci dentro anche una giusta critica emotiva. IldilaconunaDa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

fanpage : Che gaffe per Sonia Lorenzini Il marito di Stefania Orlando ha immediatamente contattato il GF Vip. - amicamiatapigli : MA GIACOMO CHE DICE A STEFANIA CHE SUO MARITO È UN BONO #gfvip - blogtivvu : Il marito di Stefania Orlando commenta la lite con Zorzi e lancia una frecciatina al #GFVip - OryDf : @miley1713 TOMMASO CHE DICE LA STESSA PAROLA SI SAMANTHA A STEFANIA COME DIRE SAMNTHA TUTTI TI ATTACCANO,MA IO SON… - ohcuthley : Il marito di Stefania chiede di salvarla perchè è una delle poche persone che fa stare bene la moglie dentro la cas… -

Ultime Notizie dalla rete : marito Stefania

Quella della De Grenet non è stata una frase sfuggita. GF Vip Samantha, l’attacco del marito di Stefania: “A volte servirebbe giustizia”. Il marito di una… Leggi ...Gf Vip Simone marito Stefania Orlando torna ad attaccare il reality di Canale Cinque sui social dopo la puntata andata in onda lunedì. Il motivo. Solo qualche giorno fa è andata in onda una nuova punt ...