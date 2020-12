Il maltempo non dà tregua: la Protezione Civile proroga l’allerta meteo (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato di ulteriori 24 ore l’allerta meteo attualmente in vigore sulla Regione Campania portando però, a partire dalle ore 18 di oggi, il livello di criticità al Giallo sull’intero territorio. Si prevedono ancora “Precipitazioni da locali a sparse, anche a carattere di rovescio. Possibili raffiche di vento”.? La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda comunque la massima attenzione sull’intero territorio per effetto della saturazione dei suoli in aree del territorio già fragili per il rischio idrogeologico anche in assenza di nuove precipitazioni. Si segnala la possibilità di fenomeni come: – Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; – Possibili ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLadella Regione Campania hato di ulteriori 24 oreattualmente in vigore sulla Regione Campania portando però, a partire dalle ore 18 di oggi, il livello di criticità al Giallo sull’intero territorio. Si prevedono ancora “Precipitazioni da locali a sparse, anche a carattere di rovescio. Possibili raffiche di vento”.? Ladella Regione Campania raccomanda comunque la massima attenzione sull’intero territorio per effetto della saturazione dei suoli in aree del territorio già fragili per il rischio idrogeologico anche in assenza di nuove precipitazioni. Si segnala la possibilità di fenomeni come: – Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; – Possibili ...

