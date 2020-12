Il look del giorno, come rivoluzionare il solito total black (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Pioggia di brillantini, cascate di glitter, nuvole di paillettes. L’inverno 2020 è il momento perfetto per indossare i capi luccicanti in tutte le versioni. come il vestito nero midi visto sulla passerella di Valentino insieme agli stivaletti anfibi con la suola chunky. L’abito nero glitter nella sfilata autunno inverno 2020/2021 di Valentino. Il vestito nero glitter, come si porta In parallelo con il grande revival del tailleur rosso monocromo, un altro look festivo di grande tendenza vede protagonista il vestito nero, classico e sempre attuale grazie ai diktat che arrivano dalle passerelle: lunghezza midi e tessuto in crepe couture tempestato di paillettes, come quello della sfilata autunno inverno 2020/2021 di Valentino. Un abito rigoroso e raffinato, con lo scollo a girocollo e le maniche lunghe. In cui la linea ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Pioggia di brillantini, cascate di glitter, nuvole di paillettes. L’inverno 2020 è il momento perfetto per indossare i capi luccicanti in tutte le versioni.il vestito nero midi visto sulla passerella di Valentino insieme agli stivaletti anfibi con la suola chunky. L’abito nero glitter nella sfilata autunno inverno 2020/2021 di Valentino. Il vestito nero glitter,si porta In parallelo con il grande revival del tailleur rosso monocromo, un altrofestivo di grande tendenza vede protagonista il vestito nero, classico e sempre attuale grazie ai diktat che arrivano dalle passerelle: lunghezza midi e tessuto in crepe couture tempestato di paillettes,quello della sfilata autunno inverno 2020/2021 di Valentino. Un abito rigoroso e raffinato, con lo scollo a girocollo e le maniche lunghe. In cui la linea ...

Nel guardaroba delle feste (anche in quarantena) non può mancare il vestito nero luccicante. Perfetto con gli anfibi, come insegna Valentino ...

