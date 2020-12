Il Governo studia una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali, dal 2016 al 2019 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il viceministro dell’Economia Laura Castelli annuncia i piani del Governo per il 2021: dal saldo e stralcio delle cartelle esattoriali fino al sostegno alle imprese ed ai lavoratori in crisi, l’Esecutivo valuta un ulteriore scostamento di bilancio. Il Governo è pronto ad un nuovo scostamento di bilancio. Ad annunciarlo è il viceministro dell’economia Laura Castelli, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il viceministro dell’Economia Laura Castelli annuncia i piani delper il 2021: dal saldo e stralciofino al sostegno alle imprese ed ai lavoratori in crisi, l’Esecutivo valuta un ulteriore scostamento di bilancio. Ilè pronto ad un nuovo scostamento di bilancio. Ad annunciarlo è il viceministro dell’economia Laura Castelli, L'articolo proviene da Leggilo.org.

Ultime Notizie dalla rete : Governo studia Il governo studia una deroga per far riunire genitori e figli Il Secolo XIX Covid, nella seconda ondata meno restrizioni e più contagi: ancora 500 morti al giorno, ma Conte conferma il rientro subito [IL PUNTO]

La seconda ondata di Covid ha prodotto meno restrizioni e più contagi. Con 500 morti al giorno il premier Conte conferma:rientro il 7 gennaio ...

Dal governo nuova bozza di Recovery plan con il cronoprogramma. Italia viva: “Sui contenuti non ci siamo, ci separa un abisso”

Il governo ha preparato una nuova bozza di Recovery plan, il piano strutturato in 52 progetti per l’impiego dei circa 200 miliardi di euro di fondi europei. Ma nemmeno il nuovo documento, datato 29 di ...

La seconda ondata di Covid ha prodotto meno restrizioni e più contagi. Con 500 morti al giorno il premier Conte conferma:rientro il 7 gennaio ...Il governo ha preparato una nuova bozza di Recovery plan, il piano strutturato in 52 progetti per l'impiego dei circa 200 miliardi di euro di fondi europei. Ma nemmeno il nuovo documento, datato 29 di ...