Il Governo risparmia sulla Manovra di Bilancio: dimezza il bonus di 100euro per i redditi bassi (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Rischia di subire un decurtamento del 50% il bonus di 100 euro pensato per le famiglie a basso reddito. Tutto ciò a causa di una "svista". Il 2020 certo non si chiude nel migliore dei modi per milioni di italiani. Taluni hanno perso i propri cari mentre altri hanno perso il lavoro restando senza L'articolo proviene da Leggilo.org.

