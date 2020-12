Il governo 'anomalo' alla resa dei conti (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Fa specie che Italia Viva, per bocca della ministra Teresa Bellanova, si sia accorta dopo quasi un anno e mezzo che è 'anomalo' avere lo stesso premier a capo di due governi di colore politico diverso:... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Fa specie che Italia Viva, per bocca della ministra TeBellanova, si sia accorta dopo quasi un anno e mezzo che è '' avere lo stesso premier a capo di due governi di colore politico diverso:...

Ultime Notizie dalla rete : governo anomalo Il governo «anomalo» alla resa dei conti La Gazzetta del Mezzogiorno Il governo «anomalo» alla resa dei conti

Se è “anomalo” oggi avere il medesimo Giuseppe Conte alla testa di un governo di colore diverso, lo era già nell’agosto 2019 ...

