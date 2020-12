Il giornalismo è finito?

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Lo dichiarano i manipolatori di opinione pubblica, che non tollerano intermediari tra i propri messaggi e i cittadini utenti, i cittadini acquirenti, i cittadini elettori. Lo conclamano gli idolatri delle tecnologie, per le quali passerebbe informazione quanto basta. Non è vero, non basta. Il computer ha meravigliosamente cambiato la nostra vita, dandoci l’illusione di essere informati. Ma l’informazione in rete si confonde con una comunicazione continua, interessata o menzognera. Per questo non c’è mai stato tanto bisogno dia cominciare dal digitale. Per questo ilpretende progetto. L’ha capito chi investe nei media e ha obiettivi ambiziosi. Ma ilè in grado di condividerli? Quello italiano non gode buona salute, affetto da un male di cui non si accorge e di cui comunque non parla. Il virus ...