“Il Covid ha vinto | purtroppo” Lutto nella politica | morto il deputato 41enne Lascia moglie e due figli piccoli

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) È la prima vittima che il-19 miete nel Congresso degli Stati Uniti. Luke Letlow aveva 41 anni edue: lo scorso 18 dicembre aveva annunciato di essere risultato positivo al coronavirus, per essere poi ricoverato in ospedale tre giorni più tardi. Esponente repubblicano, era stato appena eletto nel quinto distretto della Louisiana e tra pochi giorni avrebbe dovuto prestare giuramento. A dare l’annuncio del decesso il governatore della Lousiana, John Bel Edwards: “Con il cuore pesante, porgo le mie condoglianze alla famiglia del membro eletto del Congresso Luke Letlow, mancato dopo una battaglia contro il-19”, ha scritto su Twitter, ordinando bandiere a mezz’asta per il giorno del funerale. Fino a qualche giorno fa, Letlow aveva continuato a comunicare via social con i ...