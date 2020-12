Il coronavirus uccide 14 persone in un giorno nelle Marche, la più giovane aveva 56 anni/ La mappa del contagio (Di mercoledì 30 dicembre 2020) ANCONA - Epidemia di coronavirus , sono 14 stati i morti segnalati oggi, mercoledì 30 dicembre, nelle Marche . Un numero in crescita alle 11 vittime di martedì e lunedì; si tratta di 7 uomini e 7 ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 30 dicembre 2020) ANCONA - Epidemia di, sono 14 stati i morti segnalati oggi, mercoledì 30 dicembre,. Un numero in crescita alle 11 vittime di martedì e lunedì; si tratta di 7 uomini e 7 ...

ANCONA - Epidemia di coronavirus, sono 14 stati i morti segnalati oggi, mercoledì 30 dicembre, nelle Marche. Un numero in crescita alle 11 vittime ...

Commovente cerimonia funebre all'aperto

Grande partecipazione questo pomeriggio nel piazzale della Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, nel centro storico di Ardea, per il funerale di Alessandro Mercuri, il 62enne infermiere deceduto a causa de ...

Grande partecipazione questo pomeriggio nel piazzale della Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, nel centro storico di Ardea, per il funebre di Alessandro Mercuri, il 62enne infermiere deceduto a causa de ...