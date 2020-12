Il coronavirus non si è fermato: Pesaro, Fano e Ancona le città infette a Natale (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ancona - Otto giorni sotto stretta osservazione epidemiologica, di cui tre in zona gialla , quattro in lockdown con qualche deroga sugli spostamenti e uno in arancione. Otto giorni in cui il virus non ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 30 dicembre 2020)- Otto giorni sotto stretta osservazione epidemiologica, di cui tre in zona gialla , quattro in lockdown con qualche deroga sugli spostamenti e uno in arancione. Otto giorni in cui il virus non ...

Positivo al Covid-19, ha deciso di continuare ad assistere i propri pazienti. Naturalmente da remoto. A Celleno il medico di famiglia Roberto Bendini è tra i casi scoperti di recente.

Rinviata Pisa-Frosinone, in crescita il numero dei positivi al Covid tra i ciociari

Nella squadra di Nesta, che già aveva giocato in emergenza col Pordenone, è risultato contagiato anche il portiere Bardi ...

