Il comune di Lodi ha discriminato le famiglie straniere

Per la Corte d'appello di Milano è stata illegittima la richiesta di documenti aggiuntivi per consentire l'accesso a mensa e scuolabus La Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello presentato dal ...

