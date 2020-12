Il Ciocchetto Event | terzo posto per il bergamasco Alessandro Perico

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) La stagione 2020 si è conclusa in grande crescita per. Il pilota orobico ha infatti chiuso in terza posizione la ventinovesima edizione de “Il” svoltosi sulle strade della Tenuta “Il Ciocco”. Reduce dall’esperienza mondiale dell’Aci Rally di Monza, il 44enne di Scanzorosciate ha pagato alcuni errori nelle prime due prove speciali che l’hanno costretto ad inseguire i propri avversari. Al via con la Skoda Fabia R5 del team personale Pa Racing, il rallista orobico ha impostato una gara all’attacco che gli ha permesso di recuperare posizioni e terminare sul gradino più basso del podio con un minuto di distacco dal vincitore. L’asfalto lucchese ha consegnato il successo a Umberto Scandola (Hyundai Rally Team Italia) che ha superato il pluricampione italiano Paolo Andreucci al termine di un ...