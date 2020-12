Il Cantante Mascherato 2021, Guillermo Mariotto escluso: perchè? (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il Cantante Mascherato 2021 continua la sua rotta fra rivelazioni sul cast e sul team di giudici. Nei giorni scorsi sono state annunciate le prime quattro maschere e ora è arrivato il momento di parlare anche della giuria. In particolare dell’assenza di Guillermo Mariotto. Secondo alcuni rumors, Guillermo Mariotto sarebbe stato escluso da Il Cantante Mascherato 2021 per via delle polemiche nate durante Ballando con le Stelle 2020. Quanto ci sarà di vero? Il Cantante Mascherato 2021, Guillermo Mariotto escluso dalla giuria La giuria de Il Cantante Mascherato ... Leggi su giornal (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ilcontinua la sua rotta fra rivelazioni sul cast e sul team di giudici. Nei giorni scorsi sono state annunciate le prime quattro maschere e ora è arrivato il momento di parlare anche della giuria. In particolare dell’assenza di. Secondo alcuni rumors,sarebbe statoda Ilper via delle polemiche nate durante Ballando con le Stelle 2020. Quanto ci sarà di vero? Ildalla giuria La giuria de Il...

Dansai75 : RT @CroccoAssunta: Me lo immagino Alberto da cantante mascherato....un marshmallow....ti amo Alberto #oggièunaltrogiorno - GossipItalia3 : Alberto Matano sarà un concorrente del “Cantante Mascherato”? Il giornalista: «Chi lo sa» #gossipitalianews - MatteoSelfinio : @MetaErmal Grande Ermal, farai Il Cantante Mascherato con Millly Carlucci? - BITCHYFit : Il Cantante Mascherato 2021: svelate tutte le maschere in gara - altrogiornorai1 : RT @CroccoAssunta: Me lo immagino Alberto da cantante mascherato....un marshmallow....ti amo Alberto #oggièunaltrogiorno -