Il body shaming su Lana Del Rey | IL SIGNOR DISTRUGGERE

Succede che la cantante Lana del Rey viene paparazzata all'esterno di una clinica con un braccio fasciato e, mentre i suoi fan le hanno scritto per avere notizie sulla sua salute, delle persone tanto gentili hanno ben pensato di commentare i suoi chili di troppo, tanto da farla finire in tendenza su Twitter esclusivamente per questo motivo. La storia è trita e ritrita e si ripete ogni qual volta una donna non sfoggi pubblicamente un fisico ideale per le sfilate di Prada. Il caso vuole, però, che questi "commenti" arrivino puntualmente da chi a casa ha carenza di specchi, infatti verrebbe quasi sempre da chiedersi "ma da quale pulpito parli?" Personaggi privi anche del minimo amor proprio, oltre ai più basilari concetti di educazione e decenza.

