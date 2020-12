Il 2020 ha fatto anche cose buone (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Se è vero che non tutti i mali vengono per nuocere, è altrettanto certo che ci sono quelli che nuocciono soltanto: dalla prima apparizione ufficiale del coronavirus Sars-Cov-2 è passato un anno e da allora nel mondo mancano all’appello – rimanendo ai dati ufficiali, giocoforza incompleti – un milione e 800mila persone uccise dal virus. Oltre al pesante bilancio di vittime, centinaia di migliaia di aziende sono state spazzate via dai mille rivoli della crisi economica scaturita dalla pandemia; è stato l’anno dei lockdown – la parola più pronunciata del 2020, a qualsiasi latitudine – duri, delle separazioni dolorose, delle solitudini, del prezzo più alto pagato ancora una volta dai più deboli (disoccupati, poveri, migranti, persone con patologie mentali o psichiche). E non c’è stato soltanto il maledetto patogeno: l’Africa orientale ha subito invasioni di locuste di ... Leggi su wired (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Se è vero che non tutti i mali vengono per nuocere, è altrettanto certo che ci sono quelli che nuocciono soltanto: dalla prima apparizione ufficiale del coronavirus Sars-Cov-2 è passato un anno e da allora nel mondo mancano all’appello – rimanendo ai dati ufficiali, giocoforza incompleti – un milione e 800mila persone uccise dal virus. Oltre al pesante bilancio di vittime, centinaia di migliaia di aziende sono state spazzate via dai mille rivoli della crisi economica scaturita dalla pandemia; è stato l’anno dei lockdown – la parola più pronunciata del, a qualsiasi latitudine – duri, delle separazioni dolorose, delle solitudini, del prezzo più alto pagato ancora una volta dai più deboli (disoccupati, poveri, migranti, persone con patologie mentali o psichiche). E non c’è stato soltanto il maledetto patogeno: l’Africa orientale ha subito invasioni di locuste di ...

Al momento di esprimere la mia preferenza per le varie liste di fine anno ho sempre riflettuto con grande serietà e dispendio di energie intellettuali: visto da fuori, potrei aver ricordato quel meme ...

AAA, cercasi donne straordinarie a cui ispirarsi per scrivere la lista dei buoni propositi. Ora che questo 2020 sta finendo e iniziamo a guardare al 2021 sperando che ci porti in ...

