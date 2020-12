“Il 2020 ci ha dimostrato che potremmo cancellare il Capodanno per sempre” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Per la prima volta la frase “cosa fai a Capodanno?” non è stata un incubo. Certo, magra consolazione dopo l’anno terribile che è stato il 2020. Ma sicuramente un’angoscia in meno, che significa niente gruppi di amici da unire, niente cotechini da cucinare per ore e soprattutto meno peso ad una festa carica di aspettative. Sarah Miller sul New Yorker, il magazine hipster per eccellenza, ha pubblicato oggi un lungo editoriale in cui paventa addirittura la possibilità di non festeggiare più con stelle filanti, lenticchie e brindisi in flûtes scintillanti il nuovo anno. E se cancellassimo il Capodanno per sempre? Torniamo all’anno scorso e a tutti gli anni precedenti – scrive Miller – quando questa domanda aveva ancora un ruolo da protagonista nella commedia natalizia. Se l’interessato dice: ‘Non ho ancora organizzato ... Leggi su tpi (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Per la prima volta la frase “cosa fai a?” non è stata un incubo. Certo, magra consolazione dopo l’anno terribile che è stato il. Ma sicuramente un’angoscia in meno, che significa niente gruppi di amici da unire, niente cotechini da cucinare per ore e soprattutto meno peso ad una festa carica di aspettative. Sarah Miller sul New Yorker, il magazine hipster per eccellenza, ha pubblicato oggi un lungo editoriale in cui paventa addirittura la possibilità di non festeggiare più con stelle filanti, lenticchie e brindisi in flûtes scintillanti il nuovo anno. E se cancellassimo ilper? Torniamo all’anno scorso e a tutti gli anni precedenti – scrive Miller – quando questa domanda aveva ancora un ruolo da protagonista nella commedia natalizia. Se l’interessato dice: ‘Non ho ancora organizzato ...

LucaBizzarri : E con il lancio di Renzi del progetto Ciao (core) ecco l’ultimo episodio di NON HANNO UN AMICO del 2020. Un anno do… - Master_Ciccio : Dimostrato che lo svapo può annebbiare la mente. - rosdefilippis : Nel 2020 l'NBA ha dimostrato come lo sport può essere molto più che semplice sport ?@Mr_Trelkovsky? - heijsenberg : lascerò twitter seriamente e non come voi brutti salami. grazie a tutti per l’affetto dimostrato e per aver reso un… - mistoramen : RT @LucaBizzarri: E con il lancio di Renzi del progetto Ciao (core) ecco l’ultimo episodio di NON HANNO UN AMICO del 2020. Un anno dove tut… -

Ultime Notizie dalla rete : 2020 dimostrato Nel 2020 l’NBA ha dimostrato come lo sport può essere molto più che semplice sport Sport Fanpage Capodanno 2020, la guida Lav per gli amici animali

Roma, 30 dic. Dal cibo off limits alle passeggiate fino al microchip. La Lav propone un vademecum per una serena convivenza con i quattrozampe in questi giorni di Festa che possono nascondere molte in ...

Italia zona rossa: regole e divieti per Capodanno 2020

Italia zona rossa, ancora una volta. Ecco cosa si può fare e quali regole occorre rispettare, secondo le ultime disposizioni.

Roma, 30 dic. Dal cibo off limits alle passeggiate fino al microchip. La Lav propone un vademecum per una serena convivenza con i quattrozampe in questi giorni di Festa che possono nascondere molte in ...Italia zona rossa, ancora una volta. Ecco cosa si può fare e quali regole occorre rispettare, secondo le ultime disposizioni.