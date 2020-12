I tifosi del Napoli hanno votato Mazzarri come miglior allenatore del decennio (Di mercoledì 30 dicembre 2020) I tifosi del Napoli hanno indicato Walter Mazzarri come miglior allenatore dell’ultimo decennio, nel sondaggio lanciato da Radio Kiss Kiss Napoli. Lo stesso allenatore è intervenuto ai microfoni dell’emittente, per ringraziare i napoletani e fare gli auguri. Grazie ai Napoletani per avermi scelto come miglior allenatore del Napoli nell’ultimo decennio tramite il sondaggio lanciato da Kiss Kiss Napoli. Sono felice di aver lasciato un bel ricordo, insieme ci siamo tolti tante soddisfazioni. Napoli mi è rimasta nel cuore. Auguri a tutti i Napoletani di Buon Anno. Il Napoli di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Idelindicato Walterdell’ultimo, nel sondaggio lanciato da Radio Kiss Kiss. Lo stessoè intervenuto ai microfoni dell’emittente, per ringraziare i napoletani e fare gli auguri. Grazie ai Napoletani per avermi sceltodelnell’ultimotramite il sondaggio lanciato da Kiss Kiss. Sono felice di aver lasciato un bel ricordo, insieme ci siamo tolti tante soddisfazioni.mi è rimasta nel cuore. Auguri a tutti i Napoletani di Buon Anno. Ildi ...

Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ?? Scopri i numeri e le curiosità statistiche del 2020 degli #Azzurri ???? - Lega_B : ? GOOOL del @ACMonza! #Balotelli si presenta ai suoi nuovi tifosi con una rete dopo 5 minuti. Tap-in al volo su cro… - AzzurreFIGC : #Nazionale ???? ?? Scopri i numeri e le curiosità statistiche del 2020 delle #Azzurre ?? ???? - HCE__ : RT @napolista: I tifosi del Napoli hanno votato Mazzarri come miglior allenatore del decennio Il sondaggio è stato lanciato da Radio Kiss K… - Sal16448498 : Davvero ? Palla avanti e pedalare ? Mazzarri: 'Grazie ai tifosi per avermi scelto come migliore allen… -

Ultime Notizie dalla rete : tifosi del Australia, tifosi allo stadio: spalti pieni per l'inizio del campionato. FOTO Sky Sport Un ‘annus horribilis’ stravolto dal covid. Il 2021 con il vaccino, ma le misure restano

impensabile ipotizzare di tornare subito a fare il tifo negli stadi, di organizzare pranzi domenicali con la tavola gremita di parenti ...

I tifosi del Napoli hanno votato Mazzarri come miglior allenatore del decennio

Il sondaggio è stato lanciato da Radio Kiss Kiss. “Felice di aver lasciato un bel ricordo, ci siamo tolti soddisfazioni” ha detto Mazzarri ...

impensabile ipotizzare di tornare subito a fare il tifo negli stadi, di organizzare pranzi domenicali con la tavola gremita di parenti ...Il sondaggio è stato lanciato da Radio Kiss Kiss. “Felice di aver lasciato un bel ricordo, ci siamo tolti soddisfazioni” ha detto Mazzarri ...