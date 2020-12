I patti Cina-Turchia che terrorizzano gli uiguri (Di mercoledì 30 dicembre 2020) I vaccini anti Covid-19 ordinati alla Cina sono finalmente arrivati in Turchia. L’aereo che trasportava il primo lotto di tre milioni di dosi di Sinovac provenienti da Pechino è atterrato alle 05:44 del 30 dicembre all’aeroporto Esenbo?a di Ankara. Alcuni media turchi hanno rivelato che il carico delle prime dosi del vaccino era rimasto per giorni fermo alla dogana di Pechino. E ciò spiegherebbe cosa c’era dietro il continuo rinvio della data di consegna delle dosi prevista dal ministro della Salute Fahrettin Koca per l’11 dicembre. Il Governo cinese avrebbe incalzato Ankara affinché ratificasse il trattato di estradizione. Secondo quanto trapelato, la consegna dell’ordine di 50 milioni di dosi del vaccino contro il coronavirus era condizionata dalla firma dell’accordo di estradizione Turchia-Cina. Pechino, si sa, ha ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 dicembre 2020) I vaccini anti Covid-19 ordinati allasono finalmente arrivati in. L’aereo che trasportava il primo lotto di tre milioni di dosi di Sinovac provenienti da Pechino è atterrato alle 05:44 del 30 dicembre all’aeroporto Esenbo?a di Ankara. Alcuni media turchi hanno rivelato che il carico delle prime dosi del vaccino era rimasto per giorni fermo alla dogana di Pechino. E ciò spiegherebbe cosa c’era dietro il continuo rinvio della data di consegna delle dosi prevista dal ministro della Salute Fahrettin Koca per l’11 dicembre. Il Governo cinese avrebbe incalzato Ankara affinché ratificasse il trattato di estradizione. Secondo quanto trapelato, la consegna dell’ordine di 50 milioni di dosi del vaccino contro il coronavirus era condizionata dalla firma dell’accordo di estradizione. Pechino, si sa, ha ...

