I morti per coronavirus in Russia sono stati tre volte quelli delle cifre ufficiali" (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Le autorità russe hanno ammesso che oltre l'80% delle morti in eccesso di quest'anno sono legate al Covid-19. Il che comporta una revisione al rialzo del bilancio delle vittime da stimare in un numero ... Leggi su europa.today (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Le autorità russe hanno ammesso che oltre l'80%in eccesso di quest'annolegate al Covid-19. Il che comporta una revisione al rialzo del bilanciovittime da stimare in un numero ...

AnnalisaChirico : Oltre al bollettino quotidiano di morti e contagiati, il governo, con il super commissario Arcuri, dovrebbe notific… - chetempochefa : «Non mi aspettavo tanto odio, tanta cattiveria, ma lo rifarei mille volte ancora, per i colleghi morti per aiutare… - borghi_claudio : @HugoBaskerville @hopfrog73 Beh sa com'è, se siamo ai primi posti al mondo per morti e agli ultimi per crescita eco… - AirinVein : Sto morendo per i grandi registi dei primi del 900 morti in prigione o in cliniche e Isadora Duncan morta con la sc… - pablo__liberal : RT @bobocraxi: @biagiomarzo Il nostro Chancey affronta oggi “l’ora più buia” Deve fare il bilancio di un paese che ha sulle spalle 70.000 m… -