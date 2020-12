I medici di famiglia senza informazioni sui vaccini “Non abbiamo avuto alcuna direttiva” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) I medici di famiglia potrebbero svolgere un ruolo fondamentale per assicurare il buon funzionamento della campagna vaccinale sul territorio. Eppure, denunciano i loro rappresentanti, ad oggi la categoria non ha ricevuto alcun tipo di indicazione sul lavoro da svolgere. Che le modalità di attuazione del piano vaccinale messo a punto dal Governo non siano per L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Idipotrebbero svolgere un ruolo fondamentale per assicurare il buon funzionamento della campagna vaccinale sul territorio. Eppure, denunciano i loro rappresentanti, ad oggi la categoria non ha ricevuto alcun tipo di indicazione sul lavoro da svolgere. Che le modalità di attuazione del piano vaccinale messo a punto dal Governo non siano per L'articolo proviene da Leggilo.org.

vaticannews_it : #27dicembre Con la dolcezza e la premura del padre, #PapaFrancesco al termine dell'#Angelus, prega e invita a prega… - redin20righe : Da #Londra via libera al vaccino #AstraZeneca #Oxford. In Italia medici di famiglia #SIMG , ecco perché vaccinarsi.… - fedezxfake : @LiamJennerRF al palazzo della famiglia medici, non so se li conosci - LaBCC_ra_fo_im : LA BCC dona 630 saturimetri ai medici di famiglia delle province di #Ravenna #ForliCesena e del comprensorio di… - marzo7paolo : RT @fam_cristiana: #RT @SanPaoloEditore: Cinque fratelli medici, quattro fratelli infermieri e un cappellano in prima linea contro il #Covi… -

Ultime Notizie dalla rete : medici famiglia Ansia, depressione e solitudine: l'impatto del Covid sui medici di famiglia La Stampa DIEGO COSTA SALUTA L’ATLETICO: “ORGOGLIOSO”

Dopo aver rescisso il proprio contratto, Diego Costa ha salutato i tifosi dell'Atletico Madrid con un lungo post sul proprio account Instagram: "Sono ...

Tamponi anche dai medici di famiglia

Scendono in campo i medici di famiglia nell'emergenza Covid e finalmente iniziano anche con i tamponi. Li faranno coloro che hanno la disponibilità nei loro ...

Dopo aver rescisso il proprio contratto, Diego Costa ha salutato i tifosi dell'Atletico Madrid con un lungo post sul proprio account Instagram: "Sono ...Scendono in campo i medici di famiglia nell'emergenza Covid e finalmente iniziano anche con i tamponi. Li faranno coloro che hanno la disponibilità nei loro ...