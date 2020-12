I «frammenti» di studenti e insegnanti nelle videocamere della didattica a distanza

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 31 dicembre 2020) L’inquadratura del volto o del mezzo busto su sfondo più o meno domestico realizzata dalla videocamera integrata di pc, tablet o smartphone è ormai una delle forme estetiche familiari del nostro quotidiano in questo anno pandemico. Sono immagini visibili tanto da chi le riceve quanto da chi le produce. Ci si guarda mentre si è guardati, ci si sorveglia mentre si è sorvegliati come in uno specchio bifronte. «Gli specchi farebbero bene a riflettere prima di rinviare un’immagine», ammonivano J.L. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.