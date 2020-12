I Flop del 2020, le serie tv che più ci hanno deluso nel corso dell’anno (e non sono poche) (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Le serie tv Flop del 2020 da Ratched a Luna Nera da Utopia ad Away, tutte le delusioni seriali dell’anno Nonostante la pandemia abbia causato qualche ritardo nelle produzioni globali, anche il 2020 è stato un anno ricco di produzioni seriali e arrivati alla fine dell’anno è tempo di tirare le somme e capire cosa portarsi dietro e cosa mollare in vista dell’anno prossimo. Così, non senza qualche difficoltà visto l’alto numero di titoli, dopo avervi presentato quello che salveremmo del 2020, è arrivato anche il momento di fare i conti con le noti dolenti dell’anno, con quello che c’ha deluso, con quei titoli di cui avremmo fatto a meno. Le serie tv Flop del 2020 ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Letvdelda Ratched a Luna Nera da Utopia ad Away, tutte le delusioni serialiNonostante la pandemia abbia causato qualche ritardo nelle produzioni globali, anche ilè stato un anno ricco di produzioni seriali e arrivati alla fineè tempo di tirare le somme e capire cosa portarsi dietro e cosa mollare in vistaprossimo. Così, non senza qualche difficoltà visto l’alto numero di titoli, dopo avervi presentato quello che salveremmo del, è arrivato anche il momento di fare i conti con le noti dolenti, con quello che c’ha, con quei titoli di cui avremmo fatto a meno. Letvdel...

petergomezblog : Vaccino anti Covid, inizio-flop in alcuni distretti della Baviera: problemi nella catena del freddo, salta il via a… - raffaellapaita : Il 7 gennaio si avvicina ma non è stata fatta chiarezza sulle modalità con cui il governo intende gestire il proble… - severino_nappi : 4,7 miliardi di euro del #RecoveryFund per finanziare il flop del #cashback! Soldi che invece potevano essere spesi… - vespertime : @DrManq Te lo dico chiaro. Questo album ha avuto molta attenzione per via della transizione che ha avuto lui (sessu… - LoveSeventh : @stanzaselvaggia Del resto sappiamo che è la strategia dell’incentivo a funzionare: far fare alla gente qualcosa co… -

Ultime Notizie dalla rete : Flop del I Top e Flop del 2020 Voce Giallo Rossa Alita: Robert Rodriguez spera in un sequel destinato allo streaming

Robert Rodriguez ha parlto del futuro di Alita, rivelando di essere fiducioso in merito alla realizzazione di un sequel destinato alle piattaforme di streaming.

Le peggiori serie del 2020

Tre flop italiani, la prima serie british del creatore della 'Casa di Carta', Richard Gere, Steve Carell, Chris Evans. E l'ennesimo Ryan Murphy, che qui cerca di volare (pardon) davvero troppo alto ...

Robert Rodriguez ha parlto del futuro di Alita, rivelando di essere fiducioso in merito alla realizzazione di un sequel destinato alle piattaforme di streaming.Tre flop italiani, la prima serie british del creatore della 'Casa di Carta', Richard Gere, Steve Carell, Chris Evans. E l'ennesimo Ryan Murphy, che qui cerca di volare (pardon) davvero troppo alto ...