I dati sul coronavirus di oggi | mercoledì 30 dicembre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 16.202 nuovi casi positivi da coronavirus e 575 morti a causa della COVID-19, la malattia causata dal virus. Attualmente i ricoverati sono 26.094 (117 in meno rispetto a ieri), di cui

Ultime Notizie dalla rete : dati sul I dati sul coronavirus di oggi, martedì 29 dicembre Il Post Inail, gli infortuni calano del 16,7% ma aumentano i morti sul lavoro nei primi 11 mesi del 2020

La pandemia ha inciso fortemente sia sulla riduzione generale che sulle morti: un terzo sono state causate dal Covid-19 ...

"AstraZeneca sta dando vantaggi al Regno Unito". Intervista a Silvio Garattini

“ Certamente AstraZeneca sta dando un vantaggio al Regno Unito, che accelererà sui tempi della vaccinazione”. Le notizie che arrivano dall’Inghilterra, e dalla Germania, non possono non far pensare a ...

La pandemia ha inciso fortemente sia sulla riduzione generale che sulle morti: un terzo sono state causate dal Covid-19 ...