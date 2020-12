I beauty trend più forti nel 2020 che continueranno nel 2021 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Un termine di cui dodici mesi fa non avevamo nemmeno idea. «Covid-19» dallo scorso marzo si clicca, si pronuncia, si combatte, si contrasta, si esorcizza. Si tiene alla larga in tutti i modi, anche e molto con la terapia della bellezza che, soprattutto nei mesi più duri, quelli del primo lockdown, ha rappresentato un faro di speranza. Tutte noi abbiamo impiegato il lungo periodo trascorso in casa prendendoci più cura dei capelli, potenziando al massimo la skincare e facendo fare l’upgrade all’ordinario make-up. Maschere viso fai da te con tutto il disponibile in casa (nessun avocado è stato risparmiato), 50 sfumature di colore per la testa e nuove frontiere del trucco occhi. Alzi la mano chi non fa parte del team. E ora che quest’annus horribilis volge al termine, e dopo che il report di Google Year in Search ci ha fatto conoscere le ricerche più cliccate dagli utenti negli ultimi dodici mesi, ecco i beauty trend nati al tempo della quarantena che rimarranno sulla cresta dell’onda anche nel 2021. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Un termine di cui dodici mesi fa non avevamo nemmeno idea. «Covid-19» dallo scorso marzo si clicca, si pronuncia, si combatte, si contrasta, si esorcizza. Si tiene alla larga in tutti i modi, anche e molto con la terapia della bellezza che, soprattutto nei mesi più duri, quelli del primo lockdown, ha rappresentato un faro di speranza. Tutte noi abbiamo impiegato il lungo periodo trascorso in casa prendendoci più cura dei capelli, potenziando al massimo la skincare e facendo fare l’upgrade all’ordinario make-up. Maschere viso fai da te con tutto il disponibile in casa (nessun avocado è stato risparmiato), 50 sfumature di colore per la testa e nuove frontiere del trucco occhi. Alzi la mano chi non fa parte del team. E ora che quest’annus horribilis volge al termine, e dopo che il report di Google Year in Search ci ha fatto conoscere le ricerche più cliccate dagli utenti negli ultimi dodici mesi, ecco i beauty trend nati al tempo della quarantena che rimarranno sulla cresta dell’onda anche nel 2021.

morena_faenza : RT @VanityFairIt: Le unghie per il 31 dicembre si vestono delle sfumature portafortuna del momento. Anche in punta di dita, meglio fare il… - VanityFairIt : Le unghie per il 31 dicembre si vestono delle sfumature portafortuna del momento. Anche in punta di dita, meglio fa… - lillydessi : Capodanno, la manicure portafortuna che risolleva anche l'umore - zazoomblog : Peggiori trend beauty 2020: le tendenze più brutte e pericolose degli ultimi tempi - #Peggiori #trend #beauty #202… - EliTiglio : RT @LaStampa: Dalla clean beauty ai prodotti no-transfer, i trend della bellezza 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : beauty trend Peggiori trend beauty 2020: le tendenze più brutte e pericolose degli ultimi... Amica I beauty trend più forti nel 2020 che continueranno nel 2021

La bellezza ci ha aiutato a evadere in questo anno pandemico che ci stiamo per lasciare alle spalle. Occuparci maggiormente di noi stesse ci ha permesso di bilanciare con la giusta carica positiva un ...

Massimo Alparone, il Mister del futuro, creatore del Luxury Wellness Club

Il Luxury Wellness Club è un format sartoriale del wellness con tutti i migliori brand del lusso e tutte le eccellenze italiane ...

La bellezza ci ha aiutato a evadere in questo anno pandemico che ci stiamo per lasciare alle spalle. Occuparci maggiormente di noi stesse ci ha permesso di bilanciare con la giusta carica positiva un ...Il Luxury Wellness Club è un format sartoriale del wellness con tutti i migliori brand del lusso e tutte le eccellenze italiane ...